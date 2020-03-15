غادة عبد الرازق وفيفي عبده بالكمامة.. فيديو

نشرت غادة عبد الرازق مقطع فيديو يجمعها بـ فيفي عبده عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهما ترتديان الكمامة للوقاية من فيروس الكورونا الذى أصبح وباء عالمي.





وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة: "انضف قلب فى الدنيا وجميلة وجدعة بمليون راجل ودمها خفيف وشربات بحبك"، وعلقت بايموشن 😘





وتعتبر غادة عبد الرازق من أبرز النجمات اللاتي يثرن الجدل فى الكثير من الأحيان حول إطلالاتها، فتعتمد فى الأغلب على الملابس الجريئة والكاجوال والمثيرة التى تلفت الأنظار حولها.







تتمتع غادة عبد الرازق بذوق رفيع، فهى تحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة وتقوم باختيار القطع التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي رغم تخطيها حاجز الخمسين.





كما تحرص دائما على التنوع بين الإطلالات سواء الكاجوال أو الكلاسيك، ولا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء.

