AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غادة عبد الرازق وفيفي عبده بالكمامة.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 03:57 ص
غادة عبد الرازق وفيفي
غادة عبد الرازق وفيفي عبده
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

نشرت غادة عبد الرازق مقطع فيديو يجمعها بـ فيفي عبده عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهما ترتديان الكمامة للوقاية من فيروس الكورونا الذى أصبح وباء عالمي


وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة: "انضف قلب فى الدنيا وجميلة وجدعة بمليون راجل ودمها خفيف وشربات بحبك"، وعلقت بايموشن 😘


وتعتبر غادة عبد الرازق من أبرز النجمات اللاتي يثرن الجدل فى الكثير من الأحيان حول إطلالاتها، فتعتمد فى الأغلب على الملابس الجريئة  والكاجوال والمثيرة التى تلفت الأنظار حولها.


تتمتع غادة عبد الرازق بذوق رفيع، فهى تحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة وتقوم باختيار القطع التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي رغم تخطيها حاجز الخمسين.


كما تحرص دائما على التنوع بين الإطلالات سواء الكاجوال أو الكلاسيك، ولا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها

إيه الجمال ده .. منى عبد الغني تنال إعجاب متابعيها بـ إطلالة محتشمة وأنيقة

محتشمة وأنيقة .. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة ماجد المصرى فى عيد ميلادها

غادة عبد الرازق .. 10 صور من الذكريات تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

وعد جديد من مرتضى منصور لـ جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية

اخبار الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم الاهلي والجنايني ويسخر من معلول .. والنادي يغلق أبوابه أمام الاعضاء

أخبار السوشيال ميديا: قرار جديد من تركى آل الشيخ.. نجيب ساويرس ينصح الشعب المصري بالمهرجانات

وزير التعليم: إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بلا رجعة

بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا

اقتل الجراثيم .. احمِ نفسك من كورونا بـ هذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق وفيفي عبده بالكمامة.. فيديو

بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا

بـ كرة سلة.. ساندى تداعب طلاب المدارس بعد التأجيل بهذه الاطلالة