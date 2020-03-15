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احذر.. هذه الأدوية تفاقم عدوى كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:28 ص
أدوية
أدوية
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لمياء الياسين
بعد أن تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمى، ولم يتم التوصل إلى أي علاج له حتى الآن، اضطر البعض إلى استخدام طرق علاج عشوائية قد تتسبب فى تفاقم أعراض المرض وتزيد الحالة الصحية سوء مثل الأدوية المضادة للالتهاب.

وحذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، المواطنين من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب (ايبوبروفين وكورتيزون..) لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير فى تغريدة له على "تويتر"، إن تناول الأدوية المضادة للالتهاب قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى.

وأضاف الوزير الفرنسى، أنه يفضل إذا كان الشخص مصابا بارتفاع في درجة الحرارة، أن يتناول عقار "باراسيتامول"، فهو من أفضل الأدوية التى يمكن تناولها فى حالة ظهور أعراض الفيروس.

على الجانب الآخر، حذرت نقابة أطباء كردستان مؤخرا من تعاطي الأدوية السترويدية وغير السترويدية مثل الديكادرون والبروفين والفولتارين ونظيراتها، خاصة لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما ومصابون بالفيروس ستتفاقم حالتهم الصحية، فهى لا تكون سببا للوقاية من الإصابة بالفيروس، بل على العكس إذا تم تناولها من دون استشارة طبية من طبيب مختص يؤدي إلى أضرار صحية.

من جانبه، حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد  القلب السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من الطرق التي يتم اتباعها دون النظر إلى صحتها خوفا من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، والاتجاه إلى تناول الأدوية التي لا جدوى لها مثل دواء البروفين دوما وباستمرار دون استشارة الطبيب، مؤكدا أنه دواء غير مستحب كدواء خافض للحرارة، والأفضل هو تناول "البانادول".
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