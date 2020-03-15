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مصنع 200 الحربي: سننتج الأتوبيس الكهربائي في 2023 بأيدٍ مصرية.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس مصنع 200 الحربي، اللوااء رفيق رزق، إن السيارات العاملة بالكهرباء هي جزء من استراتيجية الدولة فى السنوات القادمة، خاصةً أن العالم كله أصبح ينتقل لاستخدام سيارات النقل الكهربائية ومعدات النقل الكهربائية، لافتًا إلى أن العالم كان يبدأ بالمحركات البخارية، وبعد ذلك للمحركات التى تستخدم المواد البترولية، وبعد ذلك أصبح يتحول للمنتجات الكهربائية. 


وأضاف رئيس مصنع 200 الحربي، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تتجه لاستخدام العربات الكهربائية، ويعتبر جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يستلزم التعاون مع عدد من الدول، وتم اختيار الصين للتعاون معها لتصنيع الأتوبيس الكهربائي.


وأكد أنه يجرى نقل التكنولوجيا من الصين لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تصنع الأتوبيسات منذ زمن كبير، ولكنها لأول مرة بصدد تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، مشيرا إلى أن مصر حاليًا تتعاون مع الصين للتعرف على التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الأتوبيسات الكهربائية.


وأوضح أنه سيتم شراء الأتوبيسات الجاهزة فى المرحلة الأولى، للتعرف على المنتج وكيفية تصنيعه وصيانته، لافتا إلى أنه تم شراء 50 أتوبيسا كهربائيا، منوها إلى أنها كانت مخاطرة ولكن المصنع 200 الحربى يعتبر قاطرة الإنتاج ويتحمل المخاطرة.


وقال إنه فى عام 2023 سيتم تصنيع أتوبيس كهربائى بأيدٍ مصرية بنسبة 80%، مؤكدًا أن الجانب الصينى أشاد بقدرة المصريين على إنتاج الأتوبيس، مضيفًا أن مصنع 200 الحربى أنتج أول دبابة عام 1992م وأنتج ما يزيد على ألف دبابة لصالح القوات المسلحة المصرية.
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