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تعليم

بسبب كورونا.. جامعة الفيوم تتخذ قرارا احترازيا جديدا

الأحد 15/مارس/2020 - 01:23 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قســــم التعليم

أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرارا بمنح العاملين بالقطاع التعليمي بالجامعة، إعفاء من التوقيع نصف الفترة المقررة، لتعليق الدراسة بالجامعة، والممتدة طوال الأسبوعين القادمين، بدءا من يوم الأحد 15 مارس، وحتى الخميس 26 مارس الجاري.


وصرح شديد بأن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة الاحترازية، للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، من خلال تقليل نسبة الكثافة العددية في المكاتب الإدارية، بحيث يعفى من التوقيع نصف العاملين بكل إدارة بالتناوب، وبما لا يخل بحسن سير العمل بالجامعة.


ويستثنى من هذا القرار أصحاب الوظائف القيادية على مستوى الجامعة، إضافة إلى إدارة الأمن الجامعي، وإدارة المستشفيات الجامعية.

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