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مرأة

اتبعها فورًا.. 5 خطوات يجب استخدامها لـ تطهير المنزل بشكل صحيح

الأحد 15/مارس/2020 - 02:05 م
تطهير المنزل
تطهير المنزل
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نهى هجرس
بعد انتشار العديد من الأمراض، وخاصة فيروس كورونا الذى يهدد العالم، وصحة الأطفال وكبار السن، إليكم أبرز الطرق التى يجب أتباعها لتطهير وتعقيم المنزل بشكل صحيح.

وكشفًا عن ما قدمة موقع "webmd" إليكم أبرز الخطوات...

فتح النوافذ
يجب الحرص على فتح النوافذ، ودخول اشعة الشمس إلى المنزل فهى تعد من أهم الطرق الطبيعية للقضاء على الجراثيم، والفيروسات بشكل صحى وأمن.

تعقيم المرحاض
تعد هذه الأماكن من أكثر الأماكن التى يمكن ان ينتقل من خلالها الفيروسات، والجراثيم، ولذلك يجب الحرص على تنظيفها وتعميقها بشكل مستمر بأستخدام المواد المطهرة القوية، والكحول.

تنظيف الأماكن المشتركة
الحرص على تعقيم مقابض الأبواب، والطاولات، ومفاتيح الأسانسير، وجميع الأشياء التى يستخدمها أشخاص مشتركة، كما يجب استخدام المناديل الورقية فى كل الأوقات.

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تعقيم لعب الأطفال
يجب الحرص على تطهير، وتعقيم جميع لعب الأطفال بشكل جيد للقضاء على الفيروسات، كما يجب تعقيم كافة الأجهزة الالكترونية التى يستخدمها الأشخاص بشكل مشترك.

غسل الأيدي
يعد غسل الأيدي من أهم خطوات الوقاية التى يجب أن تستمر عليها، وأستخدام المواد المطهرة التى تحتوي على الكحول بنسبة معقولة .
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