لمواجهة فيروس كورونا.. إجراءات حاسمة من القضاء والداخلية لحماية المواطنين

قرارات هامة وحاسمة اعتمدتها أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى يجتاح العالم وجعله فى عزلة الدول الكبرى فى عزلة تامة عن الآخرين، فالعديد من مؤسسات الدولة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لمحاربة الفيروس الفتاك، منها وزارة الداخلية والعدل والمؤسسات القضائية، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الإجراءات.

رئيس مجلس القضاء الأعلي؛ ورئيس مجلس الدولة والنائب العام والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم دون حضور أطراف التداعي (وعدم شطب أي دعوى) مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

نسق المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ مع رئيس

جاء ذلك حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين؛ ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على

مستوي الجمهورية.

وأصدر المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء، قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة اسبوعين ابتداءً من الغد تماشيًا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بالأمس بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.





وقرر رئيس مجلس الدولة تعليق العمل بجميع المحاكم لمدة أسبوعين، نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.





وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020 بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح غد، الاثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.





ونص القرار على أن يستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة (مثال: الانتخابات، الطلاب...) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.





وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.





واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.