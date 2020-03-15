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المحجوب: جماعة الإخوان الإرهابية قتلت 800 جندي ليبي أثناء الصلاة

الأحد 15/مارس/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى، إنه "بعد 6 جلسات تفاوضية بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وفايز السراج عقب اتفاق الصخيرات وصلت المفاوضات لطريق مسدود".


وأوضح "المحجوب"، حواره مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الاعلامى محمد الباز، أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بأعمال وحشية ضد أبناء الجيش الليبي لدرجة أنهم قاموا بقتل أكثر من 800 جندي ليبي أثناء الصلاة على أوقات متفرقة.



وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى: بعد الاعمال الوحشية لجماعة الإخوان الإرهابية أتجه المشير خليفة حفتر إلى إعادة بناء القوات المسلحة الليبية حتى وصل عددها الآن حوالي 80 ألف جندى مقاتل، مضيفا "المشير بدأ بناء الجيش بمئات قليلة ".

 

وأشار إلى أن فى أثناء إعادة بناء الجيش الليبي كان عدد الجماعات الإرهابية وصل لـ11 ألف إرهابي.
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