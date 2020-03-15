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برلمان

أخبار البرلمان.. علي عبد العال يطلب الاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير البرلمان للوقاية من كورونا.. وتفاصيل منع الشيشة في المقاهي

الأحد 15/مارس/2020 - 11:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 15 مارس:


كشف النائب محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن تلقيه آلاف المكالمات التي تسأل عن كيفية الانضمام إلى الحزب، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عن دائرة الجيزة. 


قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان وجه بالاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسية التي تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد. 


أعلن سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل موجه لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة بشأن إضافة أكبر عدد من أسر العنايات المركزة بجميع المحافظات تحسبًا لانتشار الإصابة بفيروس كورونا وكإجراء وقائي واحترازي لمواجهة الفيروس.

طالبت إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة غلق قاعات الأفراح والمقاهي ومنع الشيشة نهائيًا بشكل عاجل كإجراء وقائي احترازي ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.

أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم ) بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بمنع التجمعات كاجراء وقائي احترازي لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.


قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك محاولات من قبل بعض شركات الأدوية لسحب عدد من أدوية الامراض المزمنة من السوق، مما أدى لاختفائها بشكل ملحوظ في الصيدليات والمستشفيات الحكومية، وأهمها بعض أنواع من أدوية السكر «الانسولين»، مما صدر أزمة كبيرة أصبحت معاناة خطيرة تواجه مرضى هذه الأدوية.
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