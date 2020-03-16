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فن

أخبار الفن| نجيب ساويرس يصدم محمد رمضان .. حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:51 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


عبّر الفنان تامر حسني، عن استياءه من تصرفات البعذ بعدم تقديرهم الظرف الراهن للبلاد، وإهمالهم في الوقاية من المرض، بجانب استغلال التجار لادوات التعقيم.


نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جمعه برجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، على أنغام أغنية "رايحين نسهر".



تداول رواد السوشيال ميديا بعض الأخبار عن وقف تصوير مسلسلات رمضان في الوقت الراهن بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
من جانبه ، قال دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "النقابة أصدرت بيانا ناشدت فيه صناع الدراما بمراعاة بعض الاشياء الاحترازية مثل تأجيل تصوير المشاهد التي تضم مجاميع، وعدم تصويرها في أماكن نائية أكثر عرضة لنقل أي ميكروب وتعقيم أماكن التصوير".


أجرت المذيعة راندة جبر، حوارا مع النجم رامي صبري، من برنامجها " انسيدر بالعربي المذاع علي قناة دبي، والذي من خلاله تحدث عن موضوعات مهمة.


كشف الفنان حسام داغر، عن نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال نشره مستند رسمي عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام.
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