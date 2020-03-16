بعد تعليق الدراسة.. فيديو يشرح درس لاحظ وتعلم لتلاميذ أولى ابتدائي

ويكون مدير المدرسة مسئولا مسئولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك.





ويتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني.



