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تعليم

بعد تعليق الدراسة.. فيديو يشرح درس لاحظ وتعلم لتلاميذ أولى ابتدائي

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:22 م
تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
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ياســـمين بدوي
أعد أحد المعلمين المصريين ويدعى ماهر محمد الفقى، وهو معلم خبير بمدرسة الشهيد محمد الدغمة بمحافظة كفر الشيخ، فيديو لشرح درس (لا حظ وتعلم)، المقرر في منهج اللغة العربية، المقرر لطلاب الصف الأول الابتدائي.

ومن جانبها، قامت مدرسة الشهيد محمد الدغمة بمحافظة كفر الشيخ، بنشر الفيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يأتي ذلك في إطار تفعيل سياسة التعلم عن بعد بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس منذ أمس الأحد 15 مارس 2020.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه بالنسبة للمعلمين:

سيقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية، على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.

ويكون مدير المدرسة مسئولا مسئولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك.

ويتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني.

ويتم إعداد مسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية، ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني، على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة. 

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