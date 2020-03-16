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مرأة

طريقة عمل المقلوبة

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنتي تحاولين تقديم اطباق جديدة علي سفرتك نقدم لكي طريقة عمل المقلوبة

المقادير:
نصف كيلو لحمة مكعبات
كيلو باذنجان
نصف كيلو رز بسمتى
بصلة
فصين ثوم
2 حبة طماطم
2 حبة بطاطس
2 حبة فلفل اخضر
بهارات وملح وفلفل وحبهان وجنزبيل بودر وكركم

الطريقة :
نقطع البصلة مكعبات وتشوح مع معلقة زيت ثم نضيف اللحمة ونقلب دقايق ثم نزود الماء ويضاف الفلفل وفصين حبهان ومستكة وورق لورا وتترك تنضج
ونقوم بتقطع البطاطس حلقات وتقلى
نقطع الباذنجان شرائح طولية 
ثم يرش بالملح نصف ساعة ويقلى ويترك جانبا
ونقطع الفلفل شرائح ويقلى ايضا.. وكذلك الطماطم تقطع شرائح وتقلي
ننقع الرز بالماء نصف ساعة ثم يصفى ونخلط معه معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة كركم ومعلقة صغيرة بهارات ونقلبهم .


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