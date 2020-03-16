راغب علامة عن كورونا: مش هندفن نفسنا تحت الأرض

وقال راغب علامة من خلال تغريدته "بعض الأشخاص يريدون إفناعنا بأنه بسبب الكورونا ممنوع نتنفس ولا نطل من الشباك ولا نمارس رياضتنا بالهواء الطّلق !!!!!".





وأضاف راغب علامة": "صحيح الإحتياط واجب خصوصًا في الأماكن المغلقة الغير مضمونة لكن مش كرمال بعض الآراء السخيفة ندفن أنفسنا تحت الأرض !! والله اللي استحوا ماتوا !!".





يستعد راغب لطرح كليب جديد خلال الأيام المقبلة بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د. طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.



"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.



