شعرت بالحمى.. إصابة نجمة شهيرة بـ فيروس كورونا

ووجهت أولجا كوريلينكو، رسالة إلى متابعيها وجمهورها بعد إصابتها بـ كورونا، قائلة " اعتنوا بأنفسكم وخذوا الأمر على محمل الجد!"، مشيرة إلى أنها تخضع للحجر الصحي في منزلها.









وأضافت بطلة جيمس بوند "قالوا إنني أحتاج إلى أخذ باراسيتامول لخفض الحرارة، وهذا ما أفعله. ولكن هذا كل شيء، ليس هناك ما يمكنني فعله غير ذلك. بالطبع، ما زلت أتناول الفيتامينات وأتناول الثوم لتعزيز المناعة، وأشرب الماء، وأعصر الليمون في الماء، وهذا كل شيء".



