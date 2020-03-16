شعرت بالحمى.. إصابة نجمة شهيرة بـ فيروس كورونا

كشفت النجمة الفرنسية من أصل أوكراني "أولجا كوريلينكو"، بطلة الفيلم الشهير "جيمس بوند"، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما بينت نتيجة التحاليل الطبية إيجابية حالتها، أمس الأحد.
وقال أولجا كوريلينكو، تعليقًا على إصابتها بـ كورونا، إنها شعرت بالحمى الشديدة والتعب، وأجرت فحوصات طبية على أثرها، والتي بينت أنها مصابة بالفيروس القاتل المستجد.
ووجهت أولجا كوريلينكو، رسالة إلى متابعيها وجمهورها بعد إصابتها بـ كورونا، قائلة "اعتنوا بأنفسكم وخذوا الأمر على محمل الجد!"، مشيرة إلى أنها تخضع للحجر الصحي في منزلها.
وأضافت بطلة جيمس بوند "قالوا إنني أحتاج إلى أخذ باراسيتامول لخفض الحرارة، وهذا ما أفعله. ولكن هذا كل شيء، ليس هناك ما يمكنني فعله غير ذلك. بالطبع، ما زلت أتناول الفيتامينات وأتناول الثوم لتعزيز المناعة، وأشرب الماء، وأعصر الليمون في الماء، وهذا كل شيء".