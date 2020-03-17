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مرأة

سادة وبالزيتون.. طريقة عمل لانشون الفراخ

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:58 ص
طريقة عمل لانشون
طريقة عمل لانشون الفراخ
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آية التيجي
يمكن تحضير طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بمكونات بسيطة، وبأقل التكلفة، حي قدمت الشيف نونا طريقة مبتكرة ومميزة للغاية لتقديم طريقة عمل لانشون الفراخ سادة و بالزيتون، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة التحضير : 24 ساعة 
مدة الطبخ : 45 دقيقة
تكفي لاستخدام شهر كامل

ويمكنك تحضير طريقة عمل لانشون الفراخ لتقديمه على الفطور والعشاء، حيث أن اللانشون البيتي قد يكون امنا للغاية بالنسبة لـ الأطفال والكبار، وذلك لأن الأطفال يعشقون تناول اللانشون بإستمرار.

طريقة عمل لانشون الفراخ 

مقادير عمل لانشون الفراخ :

دجاجة مسلوقة
نصف كيلو صدور دجاج مسلوقة

لسلق الدجاج:

٢ جزرة شرائح
٢ ثمرة طماطم أرباع
١٠ فصوص ثوم
٢ ملعقة كبيرة حبهان بودر
٢ ملعقة كبيرة لاورا بودر

لعمل اللانشون:

٢حبة بنجر مسلوقة
2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودر
2 باكو مرقة دجاج فورية
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة فلفل أسود حب
ملعقة فلفل أبيض بودر
ملح

لعمل لانشون الدجاج بالزيتون:

لانشون دجاج
ربع كيلو زيتون أخضر شرائح

طريقة عمل لانشون الفراخ :

1- يسلق الدجاج بدون الجلد، ويفصص مع الاحتفاظ بالمرقة وفصوص الثوم جانبًا.
2- نضع في الخلاط الدجاج المفصص، ونضع عليه كوب من المرقة وفصوص الثوم والملح والفلفل الأسود الحب والفلفل الأبيض المطحون مع عصير البنجر.
3- ثم نخلط جيدا حتى يصبح خليطا ناعما تمامًا بدون اَي تكتلات.
4- نذوب الجيلاتين البودر في قليل من المرقة، ثم نضيفه على الخليط و نضرب جيدًا.
5- نحضر زجاجة بلاستيك، ونضع فيها الخليط، ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل.
6- بعد ان يتماسك الخليط ، نبدأ بقص الزجاجة بالمقص.
7- نبدأ بلف كوز اللانشون بالاسترتش، ونقطعه ونقدمه.
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