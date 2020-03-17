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أخبار العالم

لم يستجيبوا للتحذيرات الأمريكية.. ازدحام شواطئ فلوريدا وسط تفشي كورونا.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:49 ص
ازدحام شواطئ فلوريدا
ازدحام شواطئ فلوريدا وسط تفشي كورونا
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شيماء مصطفى
أظهر مقطع فيديو، اكتظاظ شاطئ كليرووتر بيتش، بولاية فلوريدا، بالزوار، برغم التحذيرات الأمريكية بمنع التجمعات كمساعدة في الحد من انتشار من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت لقطات للشاطئ الذي يقع على طول الساحل الغربي لفلوريدا وهو ممتلئ بالكراسي والشمسيات ومزدحم جدًا بالحشود على الرغم من التحذيرات.

كما كانت شواطئ تامبا الواقعة بالقرب من كليرووتر مفتوحة ومزدحمة في نهاية هذا الأسبوع، في حين تم إغلاق بعض الشواطئ على الساحل الشرقي بسبب كورونا.

وكانت استجابت عدد من المدن الأمريكية ومعظم دول العالم، لمواجهة تفشي كورونا، عن طريق إغلاق المدارس والمطاعم والأماكن التي تجري فيها تجمعات كبيرة، وطالبوا المواطنين بالبقاء في المنازل من أجل الوقاية من الفيروس القاتل.

وسجلت أمريكا حتى الآن أكثر من 4500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و79 وفاة أيضا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الطلاب الأمريكيين لم يستجيبوا لأوامر الدولة، وبدلًا من العودة للمنازل، هرولوا إلى الشواطئ للاحتفال بالإجازة المؤقتة.

وأعلنت ولاية فلوريدا، تسجيل 149 إصابة بـ كورونا، وكان من ضمنهم عدد من المراهقين، كما أكدت وفاة 4 أشخاص.
لم يستجيبوا للتحذيرات الأمريكية.. ازدحام شواطئ فلوريدا وسط تفشي كورونا.. صور
لم يستجيبوا للتحذيرات الأمريكية.. ازدحام شواطئ فلوريدا وسط تفشي كورونا.. صور
لم يستجيبوا للتحذيرات الأمريكية.. ازدحام شواطئ فلوريدا وسط تفشي كورونا.. صور
لم يستجيبوا للتحذيرات الأمريكية.. ازدحام شواطئ فلوريدا وسط تفشي كورونا.. صور
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