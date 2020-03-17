بالرقص والغناء .. شاهد طبيب مصرى يكشف علاجا يقضى على كورونا

قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن كل مرضى الكورونا فى الصين الذين تم شفاؤهم تعرضوا الى أدوية طبيعية لرفع المناعة والعمل على الجانب النفسى .





مجدى بدران عبر الهاتف من خلال حواره ببرنامج " صباح الورد " المذاع على فضائية " TeN " أن مرضى كورنا بالصين تعرضوا الى حقن السعادة والترفيه والتفاؤل من الرقص واستقبال الحياة والغناء . واضاف الدكتور





واشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، الى ان إيطاليا بدأت برفع الأعلام وتحدى الكورونا وغناء النشيد الوطنى ، مؤكدًا ان الرقص والغناء هو علاج كورونا .



