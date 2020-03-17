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توك شو

بالرقص والغناء .. شاهد طبيب مصرى يكشف علاجا يقضى على كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:41 ص
كورونا
كورونا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن كل مرضى الكورونا فى الصين الذين تم شفاؤهم تعرضوا الى أدوية طبيعية لرفع المناعة والعمل على الجانب النفسى .

واضاف الدكتورمجدى بدران عبر الهاتف من خلال حواره ببرنامج " صباح الورد " المذاع على فضائية " TeN " أن مرضى كورنا بالصين تعرضوا الى حقن السعادة والترفيه والتفاؤل من الرقص واستقبال الحياة والغناء .

واشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، الى ان إيطاليا بدأت برفع الأعلام وتحدى الكورونا وغناء النشيد الوطنى ، مؤكدًا ان الرقص والغناء هو علاج كورونا .

وتابع أن رفع الروح المعنوية لمريض الكورونا له دور كبير جدا فى تحدى المرض ، لافتًا الى ان الجانب النفسى له دور كبير فى زيادة المناعة اللازمة لمواجهة فيروس كورونا .
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