مجرد شائعات.. العاصمة الإدارية ليست لفئة معينة من المصريين.. فيديو

قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية تواجه الكثير من الشائعات، من بعض الوسائل الإعلامية المضللة وكانت للعاصمة الإدارية نصيب من تلك الشائعات.





كما نفى العميد خالد الحسيني خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح " الذي يذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن تكون العاصمة الإدارية مخصصة لفئة معينة من المصريين، مؤكدا أن المشروع ضخم، ويحتاج لوقت ومجهود وشركات متخصصة في العمل للانتهاء منه.





وأوضح أن المشروع يستقبل يوميا العمال الجدد، والعاصمة حتى الآن بها من 180 ألفا لـ 200 ألف عامل وفني.





وتابع : أن العاصمة من ضمن القطاعات التي تسهم في تخفيض نسبة البطالة، موضحا أن جميع الشركات بمختلف مجالاتها تعمل في العاصمة.