بينهم مقيم مصرى.. خريطة تسلل حالات كورونا الجديدة إلى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، فى الساعات القليلة الماضية رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) ليصل إجمالى الحالات المصابة إلى 133 حالة.





وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا، وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف.





و أضافت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب، ومعزولان بمنشأة صحية في جازان.





وذكرت أن هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض و هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس "كورونا" الجديد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة.





وتم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.





وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية.





وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.





وطالبت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فورًا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.





وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.



