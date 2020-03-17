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أخبار العالم

21 إصابة جديدة.. الصحة العراقية تكشف حصيلة كورونا في البلاد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:11 م
الصحة العراقية تكشف
الصحة العراقية تكشف حصيلة كورونا في البلاد
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قسم الخارجي
أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عدد من المحافظات؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 154 حالة من بينها 11 حالة وفاة.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان  لها أن "مختبراتها أجرت ٩٦ نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وأضافت الوزارة العراقية أن "الإصابات الـ21 الجديدة موزعة كالتالي: 15 حالة في الرصافة، وحالتين في مدينة الطب، حالة في البصرة، 3 حالات في كربلاء، حالة وفاة واحدة في واسط".

وأوضحت أن "المجموع الكلي يكون كالاتي: النماذج المفحوصة: ١٦٧٩، الإصابات : ١٥٤، حالات الشفاء: ٤١، الوفيات: ١١".

وأكدت وزارة الصحة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها؛ مشددة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة".

ودعت الوزارة الجهات المعنية كافة، إلى "محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".
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