تكليف الأجهزة الرقابية بالإسماعيلية بمراقبة الأسواق والصيدليات





واكد المحافظ علي مراقبة وضبط الأسعار والتصدى بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار واعداد تقرير يومى بما تسفر عنه تلك الحملات وما تم اتخاذه من اجراءات للعرض على المحافظ أولا بأول مع الآخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الحاسمة ضد أى مخالف.





ويأتى هذا فى اطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقرارت مجلس الوزراء وخطة الدولة بشأن تفعيل كافة الأجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الاصابة بفيروس " كورونا " المستجد.

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية القرار رقم 143 لسنة 2020 بتكليف مديريتى الصحة والتموين وشرطة مباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.