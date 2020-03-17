محمد رمضان لجمهوره: علمت أن كل شيء بيد الله فاطمأن قلبي

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من داخل سيارته عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب:" علمت أن كل شيء بيد الله فاطمأن قلبي".

وكان قد نشر المطرب الشعبي رضا البحراوي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر البحراوي برفقة الفنان محمد رمضان وعلق على الصورة "ثقة فى الله نجاح# انتظرونا فى رمضان #مسلسل البرنس".

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان محمد رمضان عن انتهاء أغنية "شارع أيامى" للفنان حسن شاكوش وموعد نزولها على قناته على يوتيوب وهى الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل البرنس.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه مع الفنان حسن شاكوش عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق رمضان قائلا: " إمبارح انتهينا من أغنية #شارع_أيامي غناء#حسن_شاكوش الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل #البرنس #رمضان2020انتاج #تامر_مرسي تأليف و اخراج #محمد_سامي بكرة ان شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح