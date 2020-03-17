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محافظات

للوقاية من كورونا.. تخفيض الموظفين 50% في البحيرة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:20 م
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدء تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الخاص، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة ، مشيرا إلى منح العاملات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن إجازات خلال فترة تنفيذ القرار، كما سيتم العمل بين باقي العاملين بالتناوب فيما بينهم ويستثني من تطبيق القرار العاملون في القطاعات الخدمية .

أشار اللواء آمنة، إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين وأسرهم في ضوء تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد في إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الوحدات الإدارية والمصاعد ودورات المياه وفقًا للإرشادات التى تصدر من وزارة الصحة في هذا الشأن .

وأضاف المحافظ، أنه تم مخاطبة مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد مقترح لتنظيم العمالة وتوزيع جميع المهام بما لايُخل بنظام العمل مع مراعاة التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ، وذلك طبقًا للقرار الصادر وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارا من غدًا.

وجه المحافظ ، بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه والعمل على توعية المواطنين مع الاهتمام بغسل الأيدى باستمرار وبالنظافة العامة مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة .

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