طبيبة مصرية تساهم في تطوير اختبار فحص فيروس كورونا بأمريكا

أسهمت الطبيبة المصرية، هبة مصطفى، في تطوير اختبار لفحص فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع هوبكنز ميديسن hopkinsmedicine.









وأشار الموقع إلى أن أخصائيي علم الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة جونز هوبكنز، كارين كارول، وهبة مصطفى، طورا اختبار فحص فيروسات التاجية الداخلي الذي قد يسمح قريبًا للنظام الصحي باختبار ما يصل إلى 1000 شخص يوميًا.









وأكد الموقع أن هذا أمر مهم حتى يتمكن الناس من معرفة إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا بسرعة؛ وبالتالي يمكن للأطباء اختبار الأشخاص الذين اتصل بهم هؤلاء المرضى.









وقالت الطبيبة المصرية هبة مصطفى "سنكون قادرين على تشخيص المزيد من الحالات، وتضيف أستاذ مساعد علم الأمراض ومدير مختبر الفيروسات الجزيئية في مستشفى جونز هوبكنز، إن هذا سيسمح بالتحكم في الكشف".









وأوضح أن الاختبار يستخدم مسحة الأنف أو الفم، وتم استخدامه لأول مرة في 11 مارس ، وتم إجراء حوالي 85 اختبارًا في الأيام الثلاثة الأولى. من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية بسرعة ، لتصل إلى 180 شخصًا يوميًا في الأسبوع المقبل و 500 شخص في الأسبوع التالي.









وأضافت الطبيبة هبة مصطفى، يمكن أن يكون هناك 1000 اختبار يوميًا بحلول أوائل أبريل، لافتة إلى أن نتيجة الاختبار تظهر في غضون 24 ساعة تقريبًا ، ويقول الأطباء إنهم يأملون في اختصار ذلك الوقت إلى ثلاث ساعات.