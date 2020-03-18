الشرقية تعلن البدء في أعمال تطهير وتعقيم الديوان العام

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البدء في أعمال تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام المحافظة والإدارات الملحقة؛ وذلك تفعيلا لحزمة الإجراءات الاحترازية التى تنفذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وأضاف محافظ الشرقية أن أعمال التعقيم والتطهير للمبانى والمنشآت الحكومية تأتى في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ عدد من الإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا"، تحقيقًا لسلامة العاملين بهذه المنشآت الحكومية والمترددين عليها.





كما أصدر محافظ الشرقية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بإلغاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبرى للحد من التجمعات ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة بمبنى المحافظة والمبانى الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة .





وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على إجراء أعمال النظافة والتطهير ، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتوعية المستمره وكذا التنسيق مع مسئولى دور العبادة للتأكد من التطهير اليومى لها حرصا على صحة وسلامة المترددين عليها.