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اقتصاد

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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وكالات
أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر31 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4443 نقطة بنسبة تراجع بلغت 70ر0 %.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر175 مليون سهم تمت عبر 12963 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر48 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12ر9 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4014 نقطة بنسبة تراجع بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر54 مليون سهم تمت عبر 2103 صفقة بقيمة نقدية بلغت 9ر2 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر42 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4664 نقطة بنسبة تراجع بلغت 91ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر120 مليون سهم تمت عبر 10860 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر45 مليون دينار كويتي.
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