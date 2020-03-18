محافظ القاهرة: حملات رقابية لضمان التزام السائقين بالأجرة المقررة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رئيس هيئة النقل العام بتشديد الرقابة على خطوط سيارات هيئة النقل العام للتأكد من توافر الخطوط وتقليل زمن التقاطر بين السيارات لمنع التكدس داخل الأتوبيسات وخاصة سيارات النقل الجماعي.





جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.









كما شدد المحافظ على مسئولي السرفيس ومواقف الأقاليم بالقيام بحملات على سيارات السرفيس للتأكد من توافرها على جميع الخطوط والتزام السائقين بالأجرة المقررة.





كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بضرورة المرور المستمر لرفع أي مخلفات قمامة والعمل على نظافة الشوارع بصفة مستمرة .





وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار الحملات على المقاهي ومصادرة الشيش ، بالاضافة إلى شن الحملات على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع ومنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .







