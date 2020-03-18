فضيحة من داخل النظام.. مسئول إيراني: عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من المعلن

كشف رئيس نظام الهيئة الطبية في إيران، اليوم الأربعاء، عن معلومات صادمة بشأن عدد المصابين في إيران بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال محمد رضا ظفرقندي، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلاده أكبر مما تعلنه وزارة الصحة.





وأضاف أن الوزارة معنية بنشر الأرقام وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التي تعتمد الإصابات المؤكدة في المختبرات والمستشفيات فقط.





وأشار إلى أن هناك الكثير من المصابين الذين لم يخضعوا للفحص وهناك من يخضعون لحجر صحي داخل منازلهم، وأعداد هؤلاء غير مسجلة".





وأكد أن "المسؤولين في وزارة الصحة يقولون إنهم يعيشون فترة الذروة في الإصابات، لكن هذا غير صحيح.. الدراسات تشير إلى أن إيران تعيش مرحلة تصاعدية وكل شيء في المستقبل مرتبط بسلوك المسؤولين والمواطنين".





وأضاف: "إذا تمكنا من زيادة الملتزمين بالحجر الصحي الطوعي بمقدار 20 بالمائة يمكن القول إننا سنتجاوز مرحلة الذروة في غضون أسبوع، لكن في حال استمر الوضع الحالي فإننا سنكون مضطرين للتعامل مع انتشار الفيروس والمزيد من الإصابات والوفيات حتى بعد شهرين".





وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، أعلن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران أعلى خمس مرات مما يتم الإبلاغ عنه من جانب السلطات الرسمية.





وقال برينان، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن عدد الحالات المبلغ عنها لا يمكن أن يمثل سوى خُمس العدد الحقيقي، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو أن الاختبارات قاصرة فقط على حالات الإصابة الحادة، كما الحال في بعض الدول الأوروبية.





وأضاف: "قلنا أن أضعف حلقة بشأن تعامل إيران مع كورونا هي البيانات"، مؤكدا أن زيادة قدرتهم على الاختبار بشكل سريع سيسفر عن ارتفاع الأعداد.