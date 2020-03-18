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محافظات

الرياضة ليست مطلوبة دائما.. محافظ قنا يقرر إغلاق صالات "الجيم" بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ  قنا، غلق صالات اللياقة البدنية والرياضية "الجيم" والأندية الصحية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراء وقائي واحترازيًا لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 و وجه محافظ قنا، رؤساء مجالس المدن بالمحافظة  التنسيق مع الجهات الأمنية  لغلق كافة صالات اللياقة البدنية والرياضية "الجيم" والأندية الصحية  لمدة اسبوعين.

كما وجه محافظ قنا،  بالمتابعة الدورية والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية نحو غلق المراكز التعليمية الخاصة وإيقاف تقديم الشيشة بالمقاهي و الكافتريات.

وأكد الداودي،  أن أجهزة الدولة لا تألو جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية  للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

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