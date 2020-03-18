رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، غدا، الخميس اجتماع الحكومة ، الأسبوعي ، وذلك بمقر مجلس الوزراء، حيث يتابع الاجتماع آخر تطورات فيروس كورونا المستجد وإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية لعدم انتشار الفيروس.









ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.









ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، كما يستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.







