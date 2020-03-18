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أخبار البلد

بالأرقام.. الصحة العالمية توضح أعداد المصابين بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 بشرق المتوسط.

 

وأوضحت الصحة العالمية، أنه تم تسجيل 167 ألفا و515 إصابة بفيروس كورونا فى 150 دولة حول العالم، بينهم 6 آلاف و606 حالات وفاة.


وافادت المنظمة، بان الحالات المسجلة مصابة بفيروس كورونا بدول إقليم شرق المتوسط، بلغت 18 ألفا و19 حالة في 18 دولة، منها 1010 حالات وفاة حتى الآن في 7 دول.


  

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وحدد تقرير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الحالات لفيروس كورونا المستجد، ليوم 16 مارس الماضي كالآتي:


أفغانستان 21 حالة، واحدة متعافاة.

فلسطين 39 حالة.

الأردن 16 حالة وحالة متعافاة.

الإمارات 98 حالة، تعافي منهم 26 حالة.

إيران 14991 حالة ، المتعافون 4590 ، توفى منهم 853 حالة.

باكستان 53 حالة، تعافي حالتين.

البحرين 221 حالة، تعافي 77 منهم، وتوفيت حالة.

تونس 20 حالة.

عمان 22 حالة، منهم 9 متعافين.

العراق 110 حالات،  المتعافون 26 حالة، منهم 9  وفاة.

قطر 439 حالة، 4 متعافون.

الكويت 123 حالة، تعافي 7 منهم.

لبنان 99 حالة، منهم 1 متعافي، 3 حالات وفاة.

المغرب 29 حالة، تعافت حالة، وتوفيت اخري.

السعودية 118 حالة، وتعافي 6 اخرون.

 مصر 126 حالة، تعافي 26، ومتوفان.

السودان حالة واحدة واخري متوفاة.

الصومال حالة واحدة.

اليمن لا يوجد.
جيبوتي لا يوجد.
سوريا لا يوجد.
ليبيا لا يوجد.

بإجمالي عدد حالات 16541 حالة مصابة بفيروس كورونا، متعافٍ منهم 4779 ، و 870 حالة وفاة.
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