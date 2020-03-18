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الصحة توضح حقيقة اكتشاف عقار جديد لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:49 م
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
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محمود محسن
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حقيقة إكتشاف عقار جديد لعلاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الأبحاث مازالت تجري من أجل التوصل لعقار لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم الإعلان عن العقار الجديد بشأن علاج فيروس كورونا رسميا فور الإنتهاء منه، موضحا أنه تم إعتبار يوم الجمعة يوما مخصصا للتطهير ومحاصرة الفيروسات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة  إلى أن هناك ارتفاعا فى عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن عدد الحالات ارتفع إلى 40 حالة مؤكدا أن هناك حالات تم شفاؤها وخرجوا من الحجر الصحي وأصبح من تم شفاؤهم تماما من المرض 28 حالة. 

وأوضح «خالد مجاهد» أنه تم اكتشاف 14 حالة إيجابية جديدة، مؤكدا أن هذه الحالات من المخالطين وهناك حالتان من الأجانب وتم اتخاذ جميع إجراءات الوقاية. 

وشدد «خالد مجاهد» على أنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون المصرية، مؤكدا أن جميع المساجين يتمتعون بصحة جيدة، موضحا  أن جميع الحالات المسجل ايجابياتها للفيروس تخضع للعلاج بمستشفى العزل تخضع للرعاية الطبية، مؤكدا أن حالات الوفاة وصلت إلى 6 حالات.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة  إنه على المجتمع أن يتكاتف من أجل عبور تلك الأزمة، مؤكدا أن هناك مسئولية مجتمعية تقع على الأسرة في حماية أبنائها وعلى المجتمع توفير سبل الوقاية. 
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