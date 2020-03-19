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رياضة

دونجا يشارك بتحدي البقاء في المنزل.. ومتابع: مش هتيجي الأهلي.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 02:05 ص
دونجا
دونجا
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سيد احمد
شارك نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي بيراميدز فى تحدى البقاء فى المنزل من ضمن حملات التوعية لمواجهة فيروس كورونا .
ونشر فيديو له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء قيامه بالتحدى.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى: " عالمى - نجم النجوم - مش هتيجى الاهلى بقى ..".

 وتوقفت بطولة الدوري الممتاز، 14 يومًا، ورغم ذلك أبلغ جهاز الكرة بالأهلي اللاعبين بالتجمع ظهر أمس، وخوض مران أخير قبل تحديد مدة الإجازة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.


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