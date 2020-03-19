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توك شو

عبد الرازق: مروجو الشائعات يصطادون في الماء العكر

الخميس 19/مارس/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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عادل نصار

شن المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، حملة نقد لاذع على مروجي الشائعات خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن أعداء الوطن يحاولون ضرب البلاد في ظل الوباء العالمي. 



وأوضح عبد الرازق، في مداخلة هاتفية لقناة "النهار"، أن الدولة المصرية تتعامل بمنتهي الشفافية والاحترافية في وقت شديد الحساسية وانتشار وباء عالمي جديد لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات كونها تهدف لزعزعة الاستقرار. 



وأكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على المواجهة وهزيمة الوباء العالمي شر هزيمة من خلال تكاتف المواطنين خلف قيادتهم وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بكل دقة والتزام.



وتابع أن العالم يعاني من فيروس خطير تسبب في حالة من الشلل من الجميع ولكن جماعة الشر التي لا تريد الخير للبلاد تصطاد في الماء العكر لتخويف الشعب أكثر وتشكيكه في قيادته.



وخلال الفترة الأخيرة تداول البعض عبر مواقع التواصل الإعلامي منشورات عن شائعات بشأن فرض القوات المسلحة المصرية حظر تجول في البلاد، الأمر الذي قوبل بالنفي من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية.

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