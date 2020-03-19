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أخبار العالم

إصابة سيناتور جديد بالكونجرس الأمريكي بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي، بن ماك آدامز، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات قليلة، من إصابة السيناتور الجمهوري، ماريو دياز بالارت بالوباء. 


وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 7500 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصا منهم، وفقا لآخر البيانات الرسمية.


كان عضو الكونجرس الجمهوري، دوج كولينلز أعلن مؤخرًا أنه سيفرض على نفسه حجرًا صحيًا للاشتباه في إصابته بالفيروس. 


كما أعلن السيناتور تيد كروز، الأحد الماضي، نفس الشيء بعد أن التقى شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال إن فرص إصابته "منخفضة للغاية" لأن التفاعل كان أقل من دقيقة، ويشعر بأنه في "صحة جيدة"، لكن مع ذلك رأى عزل نفسه "بدافع الحذر الشديد".


وأعلن رئيس موظفي البيت الأبيض المعين حديثا مارك ميداوز، أنه وضع نفسه رهن الحجر الصحي بسبب اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
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