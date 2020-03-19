محمد جناحي يطرح أغنية شوف حل على اليوتيوب.. فيديو





تقول كلمات الأغنية :"شوف حل .. شوقي فاق حدود قلبي.. لآخر الدنيا وصل .. بالـعقل .. كيف بيأس من فراقك وانت لي آخر أمل؟ .. كـل شيٍ كنت أحبه .. صار من بعدك مُمِل .. محّد يعوّض مكانك .. لا رفيــق ولا أهــل .. يا ضميرٍ دوم غايب .. شِـف ضميري الـمٌتّصل .. آنـا نفـسي احترت منّي ..انت قـلّي ما الـعمل؟".





أغنية "شوف حل" كلمات: مشاري ابراهيم، و الحان: طارق بخش، و توزيع: احمد وجيه، و مكساج: عبدالله جمال، و ماستر: Leon Zervos، و جيتار: عمرو طنطاوي، و بيس جيتار: احمد رجب.





طرح الفنان محمد جناحي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "شوف حل" عبر القناة الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".