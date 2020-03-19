هند النعساني في ذكرى استرداد طابا: انتصار للدبلوماسية المصرية .. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، إن مصر تحتفل اليوم بذكرى رفع علم مصر شامخًا على آخر قطعة تسترد من أرض مصر، وهى طابا، لافتة إلى أن اليوم 19 مارس يوافق يوم إعلان عودة الأراضي المصرية كاملة بعد معارك ضارية خاضتها القوات المسلحة الباسلة وكللت بتحرير طابا في 19 مارس 1989م.





وأضافت هند النعساني خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن اليوم يوافق ذكرى غالية علينا وهى ذكرى استرداد ميدنة فاتنة وهي طابا، والتي تمثل أهمية كبيرة استيراتيجية وسياحية وفقًا لموقعها المتميز.





وتابعت أن طابا تشرف على حدود أرض أربعة دول وهى مصر والسعودية والاردن وفلسطين، وتعتبر من أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية فى منطقة جنوب سيناء بشكل عام.





وأشارت هند النعساني، إلى أن استرداد طابا كان انتصار بشكل مختلف والذى يعبر عن نضج المفاوضات المصرية وقدرتها على الوصول لهدفها واسترداد أرضها بالحجج والدلائل والدبلوماسية.





وأوضحت انه تم عقد اتفاقية السلام والتى بموجبها بدأت اسرائيل الانسحاب تدريجيًا من الأراضى المصرية، مؤكدة ان الجانب الإسرائيلى حاول افتعال مشكلات لوضع سيادة لها على الاراضى المصرية ولكن الحكومة المصرية لم تتوان لحظة فى الحفاظ والدفاع عن أرضها.