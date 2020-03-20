منع تدخين الشيشة في عدد من المحافظات لمواجهة فيروس كورونا.. ونواب: غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه .. ويجب تعميمها

نائب: تشديد الرقابة علي المقاهي لمنع الشيشة

بعد منعها في طوخ.. غرامة 10 آلاف جنيه لتقدم الشيشة





قرر محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، فرض غرامة 5 آلاف جنيه، والغلق فورًا، للمقاهي التي تقدم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيرس كورونا.





كما قامت عدد من المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية وبني سويف، بتحديد ساعات عمل للمقاهي، وقبلها منع الشيشة في القاهرة والجيزة





وحول هذا الأمر، أشاد النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بقرار منع تقديم الشيشة في طوخ، وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على المخالفين، مؤكدا أنه قرار صائب نظرا لاسهام الشيشة من زيادة فرص انتشار عدوى فيروس كورونا.





وطالب النائب محمد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بتعميم القرار على مستوى الجمهورية، من خلال إصدار كل محافظ قرارا بحظر تداولها، لاسيما وأن البلاد والعالم كله يمر بظرف استثنائي يجب التعامل معه بحذر.





وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن قانون المحال العام، نظم ضمن مواده تقديم الشيشة، وفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد تقريبا مرخص، وبذلك هناك مخالفتين لتقديم الشيشة، الأولى كونه ليس مرخصا، والثاني تسببها في نقل فيروس كورونا المستجد.





كما أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بما تقوم به الحكومة والمحليات من مصادرة الشيشة من المقاهي استجابة لتحذيرات الأطباء من كون استخدام الشيشة بالمقاهي وسيلة سهلة لنقل فيروس كورونا، لذلك نطالب بمنع تقديمها بالمقاهي كإجراء احترازي، على مستوى محافظات الجمهورية كافة، مطالبا بأإلا تتوقف هذه الحملات خلال الفترة التى اتخذت فيها الدولة تعليق الدراسة والطيران وغيها، حتى نستطيع محاصرة هذا الفيروس.





وأشار إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل إن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس، كما أن خطر انتقال عدوي كورونا من خلال تدخين الشيشة مرتفع، وكل جزء فيها قد يكون مصدرا للعدوى بالفيروس.



