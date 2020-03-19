AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يحسم تجديد تعاقد وليد سليمان لمدة عامين

الخميس 19/مارس/2020 - 12:45 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يجدد تعاقده لمدة موسمين عكس ما يردد البعض بانه موسمًا واحدًا.

وقالت المصادر ان لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح سوف تجتمع بالحاوي بعد قليل لتجديد تعاقده لمدة موسمين وليس موسمًا واحدًا بعد أن تم سحب الملف بالكامل من سيد عبد الحفيظ.

وأضافت أن هناك جلسة سبقت إجتماع اليوم مع وليد سليمان ابدي فيها ترحيبه بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة  محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

يأتي اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كلًا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد على التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي علي مدار سنوات طويلة، وكان عاشور وإكرامي وفتحي ووليد نموذجًا للعطاء والإخلاص فضلًا عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.

تبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها اليوم مع كلٍ من أحمد فتحي ثم وليد سليمان ، ويكون الاجتماع الثاني للجنة  غدا مع شريف إكرامي وحسام عاشور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشروط مجلس الإدارة .. الأهلي يعرض على رباعي الفريق تجديد عقودهم

مطلوب في تركيا مقابل مليون دولار.. وليد سليمان ينتظر رد الأهلي

فئة أولى.. الأهلي يمدد تعاقد مهاجم الفريق لموسم إضافي بـ 8 ملايين جنيه

فرمان من الأهلي بشأن التجديد لـ الرباعي الكبار.. تفاصيل

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد أحمد فتحي موسمين وعاشور ووليد سليمان موسما واحدا

الأهلي يعلن تجديد تعاقد وليد سليمان واحمد فتحي خلال ساعات

ترشيحاتنا

لا داعى للقلق.. هانى الناظر: الوضع فى مصر مطمئن لحالات شفاء فيروس كورونا.. فيديو

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-3-2020

أخبار الرياضة.. خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال.. مبادرة جديدة لـ تركي آل الشيخ لكسر ملل الـ كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة رامي عياش تخطف الأنظار

صديقة رونالدو تكشف حالة النجم البرتغالي.. وتوجه رسالة لـ الجماهير

هل يضرب زلزال عنيف هذه المناطق اليوم؟ البحوث الفلكية ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

27 صورة ترصد خضوع الحكومة لاختبارات كورونا قبل اجتماعها

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا