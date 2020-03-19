الأهلي يحسم تجديد تعاقد وليد سليمان لمدة عامين

كشفت مصادر خاصة أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يجدد تعاقده لمدة موسمين عكس ما يردد البعض بانه موسمًا واحدًا.





وقالت المصادر ان لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح سوف تجتمع بالحاوي بعد قليل لتجديد تعاقده لمدة موسمين وليس موسمًا واحدًا بعد أن تم سحب الملف بالكامل من سيد عبد الحفيظ.





وأضافت أن هناك جلسة سبقت إجتماع اليوم مع وليد سليمان ابدي فيها ترحيبه بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.









وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.





يأتي اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كلًا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد على التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي علي مدار سنوات طويلة، وكان عاشور وإكرامي وفتحي ووليد نموذجًا للعطاء والإخلاص فضلًا عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.





تبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها اليوم مع كلٍ من أحمد فتحي ثم وليد سليمان ، ويكون الاجتماع الثاني للجنة غدا مع شريف إكرامي وحسام عاشور.



