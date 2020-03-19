قد يصيبك بـ كورونا.. تعلم طريقة تعقيم الهاتف المحمول

لم يعد الكثيرون يفكرون حاليًا سوى في تعقيم الأسطح وأي أدوات للوقاية من فيروس كورونا الذي ينتشر بطرق قد لا تخطر ببالك، فيمكن أن ينتقل الفيروس من خلال لمس الهاتف المحمول إذا كان حاملًا له فيسهل انتقاله للإنسان عند ملامسة الهاتف.





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ولأن الهاتف هو أكثر جهاز نستخدمه بشكل يومي، فهو يحتاج إلى تعقيم وتطهير بشكل مستمر للوقاية من فيروس كورونا ، إليك طريقة ت عقيم الهاتف المحمول من كورونا





1-افصل جهازك المحمول عن الشاحن

2-انزع الجراب من الهاتف

3-استخدم منديل مبلل وامسح به جميع الهاتف

4-يمكنك استبدال المنديل المبلل بقطعة قطنية مبللة بكحول وامسح بها الهاتف جيدًا

5-اتركه حتى يجف

6-قم بتعقيم الجراب بنفس الطريقة

7-شاحن الهاتف أيضا يحتاج إلى تعقيم بنفس الطريقة

8-سماعة الهاتف استخدم لها القطع القطنية الخاصة بتنظيف الأذن، وقم برش الكحول عليها ونظف بها الأجزاء الداخلية من السماعة.



