AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قد يصيبك بـ كورونا.. تعلم طريقة تعقيم الهاتف المحمول

الخميس 19/مارس/2020 - 03:11 م
تعقيم الهاتف
تعقيم الهاتف
Advertisements
رشا عوني
لم يعد الكثيرون يفكرون حاليًا سوى في تعقيم الأسطح وأي أدوات للوقاية من فيروس كورونا الذي ينتشر بطرق قد لا تخطر ببالك، فيمكن أن ينتقل الفيروس من خلال لمس الهاتف المحمول إذا كان حاملًا له فيسهل انتقاله للإنسان عند ملامسة الهاتف. 

أقرأ أيضا
ولأن الهاتف هو أكثر جهاز نستخدمه بشكل يومي، فهو يحتاج إلى تعقيم وتطهير بشكل مستمر للوقاية من فيروس كورونا، إليك طريقة تعقيم الهاتف المحمول من كورونا

1-افصل جهازك المحمول عن الشاحن
2-انزع الجراب من الهاتف
3-استخدم منديل مبلل وامسح به جميع الهاتف 
4-يمكنك استبدال المنديل المبلل بقطعة قطنية مبللة بكحول وامسح بها الهاتف جيدًا
5-اتركه حتى يجف 
6-قم بتعقيم الجراب بنفس الطريقة
7-شاحن الهاتف أيضا يحتاج إلى تعقيم بنفس الطريقة 
8-سماعة الهاتف استخدم لها القطع القطنية الخاصة بتنظيف الأذن، وقم برش الكحول عليها ونظف بها الأجزاء الداخلية من السماعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دليلك الكامل.. أعرف إزاي تحمي موبايلك من الاختراق

مش هتصدقي النتيجة.. طريقة غير متوقعة لإزالة خدوش الأثاث في دقائق

مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا

آبل تكشف عن منتج جديد للوقاية من الفيروسات عبر آيفون

أدوات الحلاقة ومفاتيحك.. تفاصيل خاصة بالرجال تعرضهم للإصابة بكورونا

دراسة صادمة: جراثيم الهاتف المحمول 10 أضعاف بكتيريا مقعد المرحاض

ترشيحاتنا

الوزراء: غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء لـ 6 صباحا

شروط إنبي للتعاقد مع صالح جمعة بعد تجميده في الأهلي

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

اعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

تعرف على الفرق الوحيد لـ كورونا عن البرد العادي .. فيديو

غلق مطاعم وكافيهات وأندية .. 9 قرارات جديدة مهمة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

كورونا سينتهي تمامًا.. علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح

الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها

هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

مصر للطيران تعلن إقلاع آخر رحلة دولية من مطار القاهرة قبل وقف الطيران

آخرها حظر التجول.. القوات المسلحة تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.. فيديو

اعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

مرتضى هيضربه بالنار.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة بسبب عقوبة مباراة السوبر

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة ترد

الوضع خطير جدا.. فتاة بريطانية تكشف أعراض كورونا من داخل الحجر الصحي.. فيديو

القوات المسلحة تقوم بتطهير وتعقيم مجلسي الوزراء والنواب لمجابهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاشات بلا رحلات.. وصالات بلا ركاب.. شاهد مطار القاهرة بعد تعليق الطيران

تعقيم محل إقامة العامل الهندي المصاب بفيروس كورونا في بورسعيد

27 صورة ترصد خضوع الحكومة لاختبارات كورونا قبل اجتماعها