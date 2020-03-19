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تعليم

إجراءات احترازية في جامعة مصر للوقاية من كورونا وحملة لتوعية طلابها

الخميس 19/مارس/2020 - 04:37 م
الدكتور محمد العزازى
الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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عبد الله علي
قال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه لم يتم الاكتفاء بتعليق الدراسة فحسب بل قامت الجامعة منذ اليوم الأول لتنفيذ هذا القرار الذى اتخذته الحكومة من أجل حماية الطلاب بإعداد خطة عمل سريعة استهدفت فى المقام الأول التوعية بخطورة الاصابة بهذا الفيروس الى جانب تثقيف الطلاب وجميع العاملين بالجامعة بالطرق الصحيحة للتعامل مع هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه بشكل علمى صحيح.




وأضاف العزازى، في بيان، اليوم، أنه تم تكليف جميع عمداء كليات الجامعة بالتنسيق المستمر مع أساتذة الكليات الذين على تواصل مع الطلاب أون لاين وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية عبر مفردات التكنولوجيا المتطورة القادرة على  الحفاظ على مستوى أداء هيئة التدريس بما لا يخل بالسياق العام للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة في مواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

كما قامت الجامعة تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء بتوفير كافة أشكال التأمين الصحى لضمان عدم انتشار هذا الفيروس داخل الجامعة حيث تم تعقيم كافة المنشآت داخل الجامعة وفق المعايير الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة لمنع الإصابة بفيروس كورونا وتفعيلًا لتوجيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بضرورة حماية الطلاب في جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع ضرورة العمل على استمرار العملية التعليمية اتخذت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حزمة من الإجراءات المشددة للتصدي لفيروس كورونا ويأتي في مقدمتها خلق حالة من التواصل المستمر بين طلاب الجامعة والاساتذة في جميع كليات الجامعة من خلال التدريس "أون لاين" عن طريق منصات التواصل الإجتماعى وتفعيل استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يصب فى مصلحة طلاب الجامعة فى مختلف الكليات.
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