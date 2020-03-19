شاهد.. ماذا حدث لـ سامح حسين في المنزل بسب كورونا

نشر سامح حسين صورة كوميدية له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، حيث وضع صورتين له واحدة كتب عليها قبل الاجازة وظهر من خلالها بشكل نحيل، والاخري وهو سمين وكتب عليها بعد الاجازة: "ربنا يسترها علينا، هنحارب كورونا".





يذكر أن سامح حسين قدم مسرحية "المتفائل، "بطولة، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي.





موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.



