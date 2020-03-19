AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ماذا حدث لـ سامح حسين في المنزل بسب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
نشر سامح حسين صورة كوميدية له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، حيث وضع صورتين له واحدة كتب عليها قبل الاجازة وظهر من خلالها بشكل نحيل، والاخري وهو سمين وكتب عليها بعد الاجازة: "ربنا يسترها علينا، هنحارب كورونا".

يذكر أن سامح حسين قدم مسرحية "المتفائل، "بطولة، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي.

موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض مسرحية المتفائل لـ سامح حسين بالإسكندرية.. 31 يناير

تأجيل «المتفائل» لسامح حسين بسبب الحماية المدنية

«المتفائل» تستأنف عروضها على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية غدا

المتفائل يعود من جديد على مسرح الاسكندرية.. غدا

وحشنا تمثيلك.. شاهد سامح حسين فى أحدث ظهور له

أمير القلوب.. سامح حسين يوجه رسالة لـ مجدي يعقوب.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

طبيب يكشف عن فيروس أكثر خطورة من كورونا.. فيديو

جوميز ينتقل لهذا النادي

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

الحبس والغرامة .. عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات والملاهي والأندية

لعنة كورونا تعرضك لـ50 ألف جنيه غرامة و3 سنوات سجن.. تفاصيل

بالأرقام.. الصحة العالمية: مستوى فيروس كورونا مرتفع جدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد على فيات 500X وطرح فئات جديدة من السيارة.. تعرف على مواصفاتها

بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة

هنموت من غير كورونا.. أهالي قرية في الشرقية ينشرون براميل مطهرات في الشوارع