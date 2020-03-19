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فن

شاهد.. نصيحة سوسن بدر لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:07 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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محمد بدران
وجهت الفنانة سوسن بدر، رسالة لجمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"،  للوقاية من فيروس "كورونا".

ونشرت سوسن بدر صورة لها بتقنية الابيض والاسود وعلقت: "ياريت كلنا نحاول نقعد في البيت.. ربنا يعدي الأيام دي على خير وأتمنى الصحة والسلامة للجميع".


جدير بالذكر أن شركة "سينرجى" تعاقدت مع سوسن بدر، بجانب شريف منير، كريم فهمى، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب في العمل الدرامي الرمضاني "ونحب تاني ليه".


مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


وتستعد سوسن بدر لتصوير دورها في  فيلم "مش أنا" هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز. 


فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.

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