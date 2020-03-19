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فن

شاهد.. أحمد السعدنى يقبل تحدي شيكو ويعلن تكفله بـ50 أسرة لمدة شهر

الخميس 19/مارس/2020 - 10:52 م
احمد السعدنى
احمد السعدنى
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محمد بدران
أكد أحمد السعدنى، قبوله تحدي صديقه الفنان شيكو وتكفله برعاية 50 أسرة من المتضررين بفيروس كورونا لمدة شهر.


وقال السعدنى، في فيديو خاص، إنه قبل التحدي وسوف يتكفل برعاية 50 أسرة تضررت من تفشي فيروس كورونا لمدة شهر.


ودعا فتحي كلا من محمد عادل امام، واحمد داوود، واحمد رزق، وعلاء الشربينى لقبول التحدي.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على: «غلق المطاعم والكافيتريات والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، أمام الجمهور، بأنحاء الجمهورية، وحتى يوم 31/3/2020.


يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

الحالات الجديدة:- 46، الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 42، الوفيات الجديدة:- 1، عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الآن):- 28، اجمالي الوفيات:-7 ،إجمالي أعداد المصابين:- 256








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