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ثقافة

الثقافة الأردنية تطلق حملة لمواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أطلقت وزارة الثقافة  الأردنية، حملة توعية وتثقيف، بالتعاون مع وسائل الإعلام الأردنية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها والمنصات الوطنية المتعددة، تتضمن مجموعة من النشرات التثقيفية والأفلام التوعوية حول الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الثقافة، الدكتور باسم الطويسي، إن هذه الحملة تهدف إلى رفع الروح الوطنية لدى المواطنين، وتأكيد التفافهم حول هدف وطني واحد يتمثل بالحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن هذه الأفلام هي جزء من سلسلة تنفذها الوزارة، وسيشارك بها عدد من الفنانين والمبدعين الأردنيين والكتاب والأدباء الأردنيين، موجها الشكر والثناء للفنانين والكتاب والأدباء والناشطين الذين يساهمون في جهود التوعية والتثقيف وخلق حالة الالتفاف الوطني حول هدف واحد.

وتناولت الأفلام، التي قام بتنفيذها مجموعة من النجوم الأردنيين، موضوع الساعة الذي يشغل الأردنيين والعالم حول الوباء وكيفية الوقاية منه، من خلال حض الأسرة والشباب والأطفال للابتعاد عن مسببات انتشار الوباء بتقليل التواصل المباشر وتجنب العادات التي من شأنها زيادة انتشاره.

كما اشتملت الأفلام، التي تقع في نحو دقيقة، على نصائح حول تقوية المناعة والتكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الوطنية ومحاربة الشائعات والإفادة من وقت الفراغ بالنشاطات المفيدة والمسلية، ومنها: القراءة والرسم والرياضة.
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