بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

بجيب جينز طويلة من جانب وقصيرة من الجانب الاخر ، واختارت معها بلوزة كتبيضاء وبها شراشيب، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

وقامت

بعمل شعرها كيرلي ، حيث قامت بصبغ شعرها باللون الاشقر، وهو ما

أبرز

من ملامحها، وهو ما عبر عن غرابته جميع متابعيها،

واختارت

أن تبرز من ملامحها ببعض اللمسات الناعمة،