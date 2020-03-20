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مرأة

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الإعلامية جويل مردينيان صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، ظهرت بإطلالة عصرية وغريبة للغاية، وهو ما دفع متابعيها ومحبيها للتعبير عن حبهم الشديد.

ظهرت جويل مردينيان بجيب جينز طويلة من جانب وقصيرة من الجانب الاخر ، واختارت معها بلوزة كتبيضاء وبها شراشيب، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

وقامت جويل مردينيان بعمل شعرها كيرلي ، حيث قامت بصبغ شعرها باللون الاشقر، وهو ما أبرز من ملامحها، وهو ما عبر عن غرابته جميع متابعيها، واختارت  أن تبرز من ملامحها ببعض اللمسات الناعمة، 

وأكملت جويل ميردنيان إطلالتها بشراب أبيض طويل وبوت من الشراشيب او الفرو المتدلي مما جعلها تثير الجدل بهذه الاطلالة
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