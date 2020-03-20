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رياضة

كارثة تلوح في الأفق بسبب انطلاق هذا الدوري

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
بالرغم من تسبب وباء كورونا "كوفيد-19" في تعليق وإيقاف الأنشطة الرياضية في العالم ولكن من الواضح أن هناك تحديا صارخا من دولة روسيا البيضاء "بيلاروسيا" حيث انطلقت يوم أمس فعاليات الجولة الأولى من الدوري الممتاز .

وقد لعبت مبارتين بالأمس بين فريقي باتي بوريسوف ونظيره إنييرجتيك وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1 ، والثانية بين شاختار سوليغورسك الذي هزم بنتيجة 1-0 من نظيره توربيدو زودينو والمفاجأة الكبرى أن اللقائين قد لعبا بحضور عدة مئات من الجماهير مما ينبأ بكارثة في حالة إصابة أحدهم بالفيروس.

وبرر رئيس الاتحاد البيلاروسيي لكرة القدم فلاديمير بازانوف أن البلاد سجلت 51 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما يجعل الأمور طبيعية لانطلاق المسابقة في الوقت المحدد له.

وقد صرح بازانوف بأن البلاد لم تعلن حالة الطوارئ وأن الوضع مستقر ولا يوجد مانع من حضور الجماهير التي احتشدت قبل المباريات بعدة ساعات لدعم فريقها.

يذكر أن معظم البلاد الأوروبية قد أجلت النشاط إلى نهاية شهر إبريل المقبل وكان أبرزها الدوري الأنجليزي وينتظر كل من الدوري الإسباني و الإيطالي نفس القرار في ظل انتشار المرض بصورة كبيرة في كلا البلدين .

ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصدر في الأيام القليلة المقبلة قرار بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في جميع الاتحادات التي تمنعه حتى لا تحدث كارثة ليست في الحسبان.
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