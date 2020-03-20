تجميد التدريبات في نادي إنبي بسبب فيروس كورونا

قرر حلمي طولان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي، تجميد تدريبات الفريق حتى نهاية الشهر الجاري.





واتفق حلمي طولان مع مجلس إدارة نادي إنبي بقيادة زكريا السيد، على تجميد تدريبات الفريق خلال تلك الفترة بسبب تعليق النشاط الرياضي في مصر.





وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفي جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في ما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجاري إعدادها لاولمبياد طوكيو 2020.





وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسري تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابي والرياضي ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.



