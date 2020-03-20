بأمر كورونا.. بنوك الأردن تغلق أبوابها وتبدأ عطلة رسمية

أفادت صحيفة "الدستور" الأردنية بأن الحكومة الأردنية أصدرت قرارًا بتعطيل أعمال البنوك واعتبارها في عطلة رسمية وفقًا لقانون الدفاع رقم 2.





ونشرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة بيان وزير الدولة لشؤون الإعلام "أمجد العضايلة" حول فرض حظر التجوال لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.













وقال العضايلة إن اعلان تطبيق حظر التجوال سيطبق اعتبارا من الساعة 7 صباح غد السبت. وتابع انه سيتم إغلاق المحال التجارية في الاردن كافة.





أطلقت وزارة الثقافة الأردنية، حملة توعية وتثقيف، بالتعاون مع وسائل الإعلام الأردنية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها والمنصات الوطنية المتعددة، تتضمن مجموعة من النشرات التثقيفية والأفلام التوعوية حول الوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وقال وزير الثقافة، الدكتور باسم الطويسي، إن هذه الحملة تهدف إلى رفع الروح الوطنية لدى المواطنين، وتأكيد التفافهم حول هدف وطني واحد يتمثل بالحد من انتشار الفيروس.





وأشار إلى أن هذه الأفلام هي جزء من سلسلة تنفذها الوزارة، وسيشارك بها عدد من الفنانين والمبدعين الأردنيين والكتاب والأدباء الأردنيين، موجها الشكر والثناء للفنانين والكتاب والأدباء والناشطين الذين يساهمون في جهود التوعية والتثقيف وخلق حالة الالتفاف الوطني حول هدف واحد.





وتناولت الأفلام، التي قام بتنفيذها مجموعة من النجوم الأردنيين، موضوع الساعة الذي يشغل الأردنيين والعالم حول الوباء وكيفية الوقاية منه، من خلال حض الأسرة والشباب والأطفال للابتعاد عن مسببات انتشار الوباء بتقليل التواصل المباشر وتجنب العادات التي من شأنها زيادة انتشاره.