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توك شو

هاني الناظر يكشف مفاجأة عن الكمامات وتأثيرها ضد الكورونا.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:09 م
الكمامات
الكمامات
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حمزة شعيب
كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، عن الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامة، موضحا: "يجب ارتداء  الكمامة عند مخالطة المصابين بفيروس كورونا أما غير ذلك فلا حاجة لاستخدامها".


وأوضح: "لا بد من التخلص من الكمامة  فور خلعها وليس صحيا على الإطلاق إعادة استخدامها، مرددة: "الكمامة تستخدم مرة واحدة وبمجرد خلعها فهي لا تصلح".



وعلق الناظر، على ما يتردد استخدام الكلور وخلطه بالخل لتطهير الأيدي، مؤكدا أن هذه المعلومة ما هي سوى خرافة كبيرة، حيث أن الكلور والخل مركبات كيميائية تتفاعل مع بعضها بعضا وتنتج أشياء ضارة أكثر من فيروس كورونا نفسه. 

وتابع الناظر خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"،:" أن خلط الكلور مع الخل يسبب أمراضا كارثية للإنسان عن طريق استنشاقه أو ملامسته للجلد، موضحا :"الكلور لتعقيم وتطهير الحمامات والأرضيات فقط".

وحذر "الناظر"،  من خلط الكلور مع الخل كمطهر للمنازل، حيث ينتج عنه غاز سام، منوها بأنه لا يمكن رش الكلور على الجلد وإلا ستحدث حروق للجلد.

ونصح الناظر المواطنين بضرورة  استخدام الكحول عند الخروج من المنازل، ولكن لا داع لاستخدامه بالمنزل، مناشدا المواطنين بضرورة غسل الفواكه والخضروات بالماء  والخل لتطهيرها.
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