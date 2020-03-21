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محافظات

«صدى البلد» يكشف حقيقة حرق جثامين ضحايا كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
قال الدكتور علي حطب، مدير مستشفى أبو خليفة التي خصصت للعزل والحجر الطبي من وزارة الصحة، إنه لا صحة لحرق جثامين ضحايا الإصابة بفيروس كورونا المستجد.  

وأكد "حطب"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جميع المتوفين في مستشفيات العزل يتم غسلهم وتكفينهم علي السنة باستخدام الواقيات اللازمة لمنع انتشار العدوى، ثم تتم الصلاة عليهم بالمستشفى والدفن في المقابر التي تخصصها العائلات مع اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية. 

وأضاف مدير مستشفى العزل، "هذا واجب شرعي سيحاسبنا الله عليه إن قصرنا فيه". 

ويستقبل مستشفى أبو خليفة يوميا وعلى مدار الـ٢٤ ساعة حالات الإصابة بفيروس كورونا من محافظات الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.  

وأعلن المستشفى حالة التأهب القصوى منذ بداية الأزمة، كما شهدت تشديد الإجراءات الوقائية.

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